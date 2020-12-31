因應美國制裁 MSCI確定剔除中芯國際等11檔中資股票

美國為制裁中資企業，要求美國投資人不得投資 31 家中資企業。受此影響周四 (31 日) MSCI 最新公布剔除中資公司股票的最終名單，遭剔除的股票較 12 月中公布的多出中國聯通 A 股，其餘不變，將於 2021 年 1 月 5 日收盤時生效。

被剔除的名單包含中芯國際 (981-HK)、中國交建 H(1800-HK)、中國交建 A、中國衛星、中國鐵建 H(1186-HK)、中國鐵建 A、中國中車 H(1766-HK)、中國中車 A、海康威視、中科曙光，及中國聯通 A。

MSCI 之前已說明，有逾 100 名美國、非美國市場參與者反映，美國行政命令會對全球投資人投資過程帶來重大影響，非美國市場參與者指出，美國商業銀行、證券商、託管機構規模龐大，同樣會限制他們投資相關股份，MSCI 需要確保旗下指數可投資性，因此剔除相關股份。

之前富時羅素已指出，為因應美國制裁，計劃將海康威視、中國鐵建、中國航天衛星、中交建、中國核工程建設集團、中國中車、曙光信息、中國化工及中芯國際等個股剔除。

同時富時羅素指出將在 2021 年 1 月 4 日發布最後公告，任何最新的剔除行動都將於 1 月 7 日起生效。