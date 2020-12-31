〈中芯成熟製程獲准〉半導體震撼彈 陸媒爆中芯獲美成熟製程設備許可 牽動元件後市

市場傳出，美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯「成熟製程」設備許可證，周四 (31 日) 中國科技電子媒體集微網報導指出，在求證同業之下稱該傳聞屬實，由於先前美國禁令導致 8 吋晶圓代工、NOR Flash 等半導體業市況大亂、報價揚升，美國放行中芯成熟製程設備，牽動相關元件後市。

美國點頭通過成熟製程設備消息傳出後，中芯港股股價周四（31 日）跳漲逾 7.5%，連二日大漲，累計漲約二成。中芯官方尚未回應相關傳言。

中芯為大陸最大、全球第五大晶圓代工廠，月產能約當 48 萬片 8 吋晶圓，市占率約 4.5%，目前中芯營收占比逾五成多集中在 28／40 及 65 奈米製程。

先前美國箝制中芯，全球最大手機晶片廠高通、大陸 NOR Flash 龍頭兆易創新生產都受阻，導致全球晶圓代工秩序大亂，IC 設計廠與 NOR 市場瘋搶產能或晶片，也讓包括 8 吋晶圓代工、NOR Flash、電源管理 IC、驅動 IC 報價喊漲。由於中芯相關成熟製程產能涵蓋這些領域，隨著美方解禁設備，牽動相關 8 吋晶圓代工市況與 NOR Flash 等元件後市。

報導指出，美國向中芯國際開放「成熟製程」是時間問題；而在成熟製程上，包含台積電等晶圓代工廠都有可能會被同意為中國 IC 設計廠商代工。

之前傳出的消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批發放，一次性同意 45 萬片產能所用的成熟製程設備。但在「先進製程」方面，美國是不會輕易放手。

近期美國商務部宣布將中芯國際列入「實體清單」，導致中芯國際股價一度大跌。原則上美國將禁止向中芯及相關實體出口 10 奈米及以下製程使用的設備及材料（如 EUV），這對中芯先進製程影響極大，在沒有取得先進製程設備及材料下，中芯先進製程發展可說全面停擺。

日前美國商務部工業和安全局（BIS）正式宣佈將中芯國際納入「實體清單」。根據公告內容，中芯國際在先進技術節點（10 奈米或以下）生產半導體所需的設備和材料都將被禁運，因此依公告來看，中芯國際的成熟製程發展，美方原本就無意阻擋。