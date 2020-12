〈中芯成熟製程獲准〉半導體震撼彈 陸媒爆中芯獲美成熟製程設備許可 牽動元件後市

市場傳出,美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯「成熟製程」設備許可證,周四 (31 日) 中國科技電子媒體集微網報導指出,在求證同業之下稱該傳聞屬實,由於先前美國禁令導致 8 吋晶圓代工、NOR Flash 等半導體業市況大亂、報價揚升,美國放行中芯成熟製程設備,牽動相關元件後市。

美國點頭通過成熟製程設備消息傳出後,中芯港股股價周四(31 日)跳漲逾 7.5%,連二日大漲,累計漲約二成。中芯官方尚未回應相關傳言。

中芯為大陸最大、全球第五大晶圓代工廠,月產能約當 48 萬片 8 吋晶圓,市占率約 4.5%,目前中芯營收占比逾五成多集中在 28/40 及 65 奈米製程。

先前美國箝制中芯,全球最大手機晶片廠高通、大陸 NOR Flash 龍頭兆易創新生產都受阻,導致全球晶圓代工秩序大亂,IC 設計廠與 NOR 市場瘋搶產能或晶片,也讓包括 8 吋晶圓代工、NOR Flash、電源管理 IC、驅動 IC 報價喊漲。由於中芯相關成熟製程產能涵蓋這些領域,隨著美方解禁設備,牽動相關 8 吋晶圓代工市況與 NOR Flash 等元件後市。

報導指出,美國向中芯國際開放「成熟製程」是時間問題;而在成熟製程上,包含台積電等晶圓代工廠都有可能會被同意為中國 IC 設計廠商代工。

之前傳出的消息還稱,美國針對成熟製程的許可是分批發放,一次性同意 45 萬片產能所用的成熟製程設備。但在「先進製程」方面,美國是不會輕易放手。

近期美國商務部宣布將中芯國際列入「實體清單」,導致中芯國際股價一度大跌。原則上美國將禁止向中芯及相關實體出口 10 奈米及以下製程使用的設備及材料(如 EUV),這對中芯先進製程影響極大,在沒有取得先進製程設備及材料下,中芯先進製程發展可說全面停擺。

日前美國商務部工業和安全局(BIS)正式宣佈將中芯國際納入「實體清單」。根據公告內容,中芯國際在先進技術節點(10 奈米或以下)生產半導體所需的設備和材料都將被禁運,因此依公告來看,中芯國際的成熟製程發展,美方原本就無意阻擋。