中國12月製造業PMI跌至51.9 略低預期

周四 (31 日) 中國統計局公司 12 月製造業 PMI 51.9，連續 10 個月保持在擴張區間，預期 52，前期 52.1；非製造業 PMI 55.7，預期 56.3，前期 56.4；綜合 PMI 51.9，前期 55.7。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 12 月份製造業 PMI 呈現穩定中略降，但在進入第四季，製造業復甦步伐有所加速。至於非製造業商務活動則是擴張減緩，但仍保持較高的景氣前景。

製造業 PMI

從企業規模看，大型企業 PMI 為 52.7%，比前一個月下滑 0.3 個百分點；中型企業 PMI 為 52.7%，比前一個月上升 0.7 個百分點；小型企業 PMI 為 48.8%，比前一個月下降 1.3 個百分點。

從五大分類指數來看，生產指數、新訂單指數均超出臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數則低於臨界點。

生產指數為 54.2%，比前一月下滑 0.5 個百分點。

新訂單指數為 53.6%，比前一個月下滑 0.3 個百分點。

原材料庫存指數為 48.6%，與前一個月相同。

從業人員指數為 49.6%，比前一個月上升 0.1 個百分點。

供應商配送時間指數為 49.9%，比前一個月下降 0.2 個百分點。

非製造業 PMI

從五大分類指數中：