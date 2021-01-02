迎戰純網銀 國銀戰線拉長至實體據點 力推分行零接觸服務

為迎戰純網銀來勢洶洶，國銀紛紛運用數位科技創新金融服務，除了提供線上便捷數位服務外，更將戰線拉長至實體分行，許多銀行都力推分行零接觸服務。

統計指出，至 2020 年 4 月為止，本國銀行分支機構家數逾 3400 家；銀行業者表示，為滿足多元客群的金融需求，同時為實現更強大的金融服務與功能，除了開發線上數位金融服務，同步實踐實體分行數位升級與轉型，同時因應新冠病毒疫情影響，更是力推分行零接觸體驗服務。

以永豐銀行為例，2020 年陸續於分行接續推出電子表單（eNote）、預填表單及雲端開戶自由選等體驗服務，透過虛實整合，完整提供客戶至分行 10 分鐘內可零接觸完成開戶，並經由分行數位大使引導，完成基本存、提、匯款需求，全面零接觸。

中國信託銀行則啟用透過多功能視訊櫃台，15 分鐘即可開立無摺帳戶的服務，如線上已填妥開戶資料並產出條碼再前往櫃台，最快 10 分鐘內完成，於營業部、東湖及臺中市市政三分行適用。

兆豐銀行推出智慧櫃員機 (STM) 開立帳戶，可以在此 STM 機器上直接申辦新台幣、外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行及行動 e 碼等服務，約需 20 分鐘就可完成，無須與行員接觸。

國泰世華銀行則可於 ATM 點選「繳信用卡費」功能，並輸入身分證字號及生日可查當期信用卡帳單，並可選擇帳戶扣繳或現鈔繳費；使用具備零錢機功能者繳費後可找零。

銀行業者表示，顯示近年國內金融機構持續運用科技創新，透過實體分行提升服務深度，並強化數位金融的完整性，貼近民眾的使用習慣以拓展服務廣度，達到整體的普及與多元，純網路科技的服務不只有純網銀有，國銀也已超前部署紛紛提升新的競爭力。