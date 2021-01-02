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迎戰純網銀 國銀戰線拉長至實體據點 力推分行零接觸服務

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
迎戰純網銀 國銀戰線拉長至實體據點 力推分行零接觸服務。（圖：AFP）
迎戰純網銀 國銀戰線拉長至實體據點 力推分行零接觸服務。（圖：AFP）
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純網銀分行實體分行永豐銀電子帳單開戶兆豐銀國泰世華銀中國信託

為迎戰純網銀來勢洶洶，國銀紛紛運用數位科技創新金融服務，除了提供線上便捷數位服務外，更將戰線拉長至實體分行，許多銀行都力推分行零接觸服務。

統計指出，至 2020 年 4 月為止，本國銀行分支機構家數逾 3400 家；銀行業者表示，為滿足多元客群的金融需求，同時為實現更強大的金融服務與功能，除了開發線上數位金融服務，同步實踐實體分行數位升級與轉型，同時因應新冠病毒疫情影響，更是力推分行零接觸體驗服務。

以永豐銀行為例，2020 年陸續於分行接續推出電子表單（eNote）、預填表單及雲端開戶自由選等體驗服務，透過虛實整合，完整提供客戶至分行 10 分鐘內可零接觸完成開戶，並經由分行數位大使引導，完成基本存、提、匯款需求，全面零接觸。

中國信託銀行則啟用透過多功能視訊櫃台，15 分鐘即可開立無摺帳戶的服務，如線上已填妥開戶資料並產出條碼再前往櫃台，最快 10 分鐘內完成，於營業部、東湖及臺中市市政三分行適用。

兆豐銀行推出智慧櫃員機 (STM) 開立帳戶，可以在此 STM 機器上直接申辦新台幣、外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行及行動 e 碼等服務，約需 20 分鐘就可完成，無須與行員接觸。

國泰世華銀行則可於 ATM 點選「繳信用卡費」功能，並輸入身分證字號及生日可查當期信用卡帳單，並可選擇帳戶扣繳或現鈔繳費；使用具備零錢機功能者繳費後可找零。

銀行業者表示，顯示近年國內金融機構持續運用科技創新，透過實體分行提升服務深度，並強化數位金融的完整性，貼近民眾的使用習慣以拓展服務廣度，達到整體的普及與多元，純網路科技的服務不只有純網銀有，國銀也已超前部署紛紛提升新的競爭力。

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