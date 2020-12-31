〈中天法說〉子公司中天上海新藥開發有斬獲 不排除規劃上市

中天生技 (4128-TW) 今 (31) 日舉行線上法說，副總李冬陽表示，旗下子公司中天上海已取得糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101 中國銷售授權，以及開發主流藥物核酸新藥，在藥物研發、銷售具備下，未來不排除規劃上市。

中天除新藥開發外，近年擴大創投領域，積極轉型成生技控股公司，目前旗下共有 5 家轉投資公司，棉花田生機持有 72.7% 股權、合一生技 (4743-TW) 持有 21%、鑽石生技持有 24.4%、新耀生技持有 26.3% 與中天上海 59.03%。

由於中天上海取得合一糖尿病足新藥 ON101 的中國、香港、澳洲地區授權而備受矚目，李冬陽表示，中天上海最大目標是成為中國重量級生技新藥企業，透過併購銷售管道、對外授權等方式，挹注營收成長。

中天上海正在進行 7 項新藥臨床試驗，其中糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101 已完成國際多中心三期試驗，過敏性氣喘藥 FB825 進入二期試驗並授權給丹麥藥廠，小分子肝癌新藥 OB318 將邁入臨床二期，嗜中性球氣喘生物藥則已進入二期臨床，另外腫瘤、感染症核酸藥則還在臨床前研發階段。

外界關注，中天上海新藥開發進入最後階段，是否有上市計畫，對此，李冬陽回應，由於 ON101 已完成三期試驗將申請中國藥證，後續若啟動新藥上市銷售，將挹注營運顯著成長，加上國際主流藥物核酸新藥，中天上海也積極開發中，中天上海不排除上市。