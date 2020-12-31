〈中芯成熟製程獲准〉電源管理晶片出貨轉順 手機晶片廠市占版圖變化受矚

市場今 (31) 日傳出，中芯「成熟製程」設備已獲美方核准，法人認為，部分原本美系手機晶片廠在中芯投片，受限禁令而無法出貨，隨著中芯獲美方核准，手機晶片廠市占版圖變化將引關注。

外媒引述消息指出，中芯已獲美國成熟製程許可證，並表示，美國針對成熟製程許可是分批次發放，一次性發放 4 至 5 萬片產能所用的設備。

中芯為全球第五大晶圓代工廠，產能集中在 28、40 與 65 奈米等成熟製程，生產 NOR Flash 與電源管理晶片等，先前美國為擴大對中國制裁，將中芯列入實體清單，電源管理晶片供貨首當其衝，美手機晶片廠出貨受限，台廠因此受惠。

由於手機產品上市時間 (Time to Market) 是各廠競爭關鍵，且 5G 時代電源管理晶片數量遠大於 4G，因此手機晶片廠若無可搭配的電源管理晶片，將連帶影響客戶出貨時程，在生產端出貨不順影響下，客戶自然會轉向採用可穩定搭配供貨電源管理晶片的手機晶片廠。

此次，隨著中芯生產設備獲解禁，在中芯投片的手機晶片業者出貨也可望恢復順暢，未來台、美手機晶片廠的市占版圖變化也引關注。