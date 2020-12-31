傳中國監管方要求螞蟻出脫部分股權投資 集中科技、金融部門

《彭博社》引述知情人士稱，中國監管機構考慮要求螞蟻集團 (Ant Group) 出售其對部分金融及科技公司的股權投資，藉此削減該集團對產業的影響力。

知情人士稱，作為推動「金融控股公司」監管作業的一部分，監管機構似乎打算讓螞蟻集團出售銀行相關業務的少數股權。針對上述報導，螞蟻發言人拒絕發表評論。

今年 11 月，阿里巴巴驚傳遭到中國監管方約談，旗下的金融服務公司螞蟻集團亦遭受牽連，史上最大 IPO 計畫就此告吹。

日前傳出，螞蟻集團計畫成立一家金融控股公司，將財富管理、消費者貸款、保險、支付及網路銀行及等業務納入其中，並等待監管機構批准。在此結構下，螞蟻的業務可能受到更多資本限制，且一旦法規進一步收緊，可能要求該集團剝離部分投資，導致過去幾年的成長與擴張能力受到限縮。

另一位知情人士稱，螞蟻集團在金融相關業務的少數股權投資額不超過現行監管規範的淨資產 15% 之限制。目前螞蟻手中持有中國郵政儲蓄銀行，以及網路銀行 MYbank 約 30％股份，知情人士表示，上述資產不需按照金融控股公司的現行規範出售，但若監管力道收緊，情況仍可能出現變化。

《路透社》稍早報導稱，中國監管機構正在審查螞蟻集團過去幾年的股權投資，包含交易背後的理由、協同作用等，考慮以造成市場不公平競爭疑慮為由，敦促螞蟻集團放棄在部分科技和金融新創公司的股權投資。