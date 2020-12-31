〈2020封關〉台幣終止連三升收28.508元 全年強升5.61%輸韓元

新台幣兌美元今 (31) 日封關，在出口商瘋狂拋匯下，連續第三天在盤中升破 28.1 關卡，觸及 28.095 元，但央行不讓熱錢越過雷池一步，尾盤仍重手調節，台幣終止連三升，收 28.508 元，台北外匯市場成交值也爆出 18.23 億元。累計 2020 年台幣升值 1.598 元，升幅達 5.61%，小於韓元、人民幣與歐元。

台股封關日上漲作收，累計 2020 年大漲 2735 點，周線、月線、季線及年線全面收紅，外資昨天大買 268 億元後，今天持續買超近 50 億元，加上出口商為了讓財報「好看一點」，近日卯起勁來拋匯，央行也全力防守台幣匯價，盤中堅決不讓匯價持續往 28 元整數關卡靠攏，擋在 28.095 元兌 1 美元的價位。

台北外匯市場昨天爆出巨量，加上元太外匯總成交值達 23.655 億美元，創逾 9 個月來最大量，出口商把握 2020 年最後一個交易日，大舉賣出美元，尾盤在央行調節下，漲幅全回吐，收在 28.508 元，微幅貶值 0.1 分，成交爆出 18.23 億美元，加上元太外匯總成交值為 20.57 億美元。

據央行統計，2020 年新台幣兌美元匯率升值 1.598 元，升幅 5.61%，升幅小於歐元的 9.7%、人民幣 6.63%、韓元 6.45%。

對於央行前副總裁許嘉棟質疑，央行目前匯率操作仍太保守，應開放更多外匯業務，央行強調，外匯業務已近乎完全開放，資金進出台灣自由，今年以來新台幣對美元升值，主要反映台灣經濟基本面表現良好。

