〈紐約匯市〉美元揮別2020未能守住90 全年約貶7% 歐元、澳幣年升9%

ICE 美元指數 (DXY) 周四 (31 日) 小跌收在 90 整數關卡之下，為狂暴起伏的 2020 年劃下句點，美國聯準會 (Fed) 推出史無前例的刺激措施，使 3 月疫情恐慌高峰期間備受追捧的美元淪為落水狗，全年下跌 6.8%，反觀歐元、澳幣全年勁升至少 9%。

今年 3 月美國對疫情恐慌達到巔峰期間，投資人曾蜂擁至美元規避風險，追蹤一籃子貨幣對美元走勢的 DXY 一度飆升到 102.99，創三年新高。但由於 Fed 維持近零利率且持續購債，加上疫苗推出點亮經濟前景，美元魅力大受影響，跌勢不止。

DXY 周四下跌 0.3% 至 89.96，全年累計下跌 6.8%，與 3 月高點相比回跌 12.7%。

展望前景，美國有望推出額外財政刺激，以及美國的雙赤字—財政赤字和經常帳逆差，讓美元在 2021 年面對更多阻力。

資產管理公司 Ravenscroft 投資長 Kevin Boscher 說：「未來幾年美元預料會進一步貶值，因為 Fed 將利率維持在近零水準，也維持龐大的資產負債表。美國的雙赤字規模，將令其他主要經濟體相形見絀。」

美國共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 打擊川普總統增加抗疫援助計畫的算盤，拒絕讓參院迅速投票表決把紓困支票從 600 美元提高到 2,000 美元的提案。儘管如此，1 月 20 日將就職的總統當選人拜登，可望推動更多刺激支持美國經濟。

最新數據顯示，美國上周初請失業金人數意外下降，但仍大致保持在三個月前的水準。

投資人還關注 1 月 5 日登場的喬治亞州兩個參議院席位的決選，其結果將決定由哪個政黨掌控參議院。如果共和黨把其中一席或全部兩席都納入囊中，將在參議院擁有略超過半數席次的優勢，可以阻止拜登的立法目標和司法提名。

歐元以亮麗漲幅告別動盪的 2020 年

歐元兌美元周四紐約尾盤報 1.2215 美元，全年升值 8.97%。歐元周三盤中一度升抵 1.2310 美元，是 2018 年 4 月以來最高價位，但受投資人在年底調整部位影響，歐元升幅收斂。

澳幣、紐元周四盤中雙雙觸及 2018 年 4 月以來最高水準，澳幣兌美元一度升至 0.7743 美元，紐元兌美元觸及 0.7241 美元，儘管升勢在尾盤趨於和緩，但全年仍累計升值 9.76%、6.82%。

加幣升值，但漲幅落後其他貨幣。美元兌加幣全年貶值 1.79%，周四報 1.2755 加幣。

在英國脫歐風波不斷的 2020 年，英鎊仍奮力升值 2.98%，周四報 1.3656 美元，稍早一度觸及 1.3686 美元，為 2018 年 5 月來最高。

美元對避險的日圓也走軟。美元兌日圓周四報 103.25 日圓，全年貶值 4.9%。

比特幣全年飆漲 300%

疲軟的美元是貫穿 2020 年外匯市場的主軸，所有貨幣中，最令人意外的贏家是瑞典克朗，對美元全年累計升值 12.09%；而阿根廷披索、巴西里爾、土耳其里拉表現最遜色。

比特幣飆升至創紀錄的 29,300 美元，2020 年大漲超過 300%。

截至周五 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格：