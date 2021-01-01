〈潛力股〉受惠車市快速復甦及電動車產業起飛 敬鵬營運不淡

全球車市需求可望因新冠肺炎疫苗研發有成帶動下，進一步扭轉過去淡季出貨下滑的頹勢，去年 12 月敬鵬 (2355-TW) 產能利用率已拉高到 8 成以上，營收將出現跳躍走勢，2021 年首季市場需求，也將因疫苗研發有成激勵，可望淡季不淡。

敬鵬為全球第二大汽車板廠，受惠車市新購、換車需求回溫，去年 11 月營收 14.66 億元，創 13 個月來新高，且去年 12 月客戶拉貨力道仍相當強勁，12 月產能利用率與 11 月持平，維持在 8 成之上高檔水準，為今年新高；法人看好，敬鵬第四季訂單與出貨挹注下，獲利將較第三季跳升，全年將維持獲利，在接單回溫下，敬鵬陸廠及台灣廠都增聘員工。

敬鵬今年前三季稅後虧損 5385 萬元，每股虧損 0.14 元，截至第三季止，每股淨值 37.98 元，以去年 12 月 31 日的收盤價 31.7 元計算，股價淨值比只有 0.83 倍。就技術線型來看，敬鵬股價已站上所有短期均線，在車市需求復甦加持下，已出現量能升溫走勢且完成雙底，有助股價收復每股淨值。

敬鵬目前擁有包括台灣桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，其中，台灣廠占營收比重 54%；同時，敬鵬也在燃油車用板外開發新市場，目前包括電動車、低軌道衛星以及網通領域開始布局。