三大利多加持 投信看好台股首季問鼎「萬五」氣勢

台股 2020 年亮麗封關，展望 2021 年，投信認為，在半導體利多、產業營銷進入旺季，以及各國股市技術面轉強，市場投資氣氛樂觀拉抬下，台股元月行情可期，有機會挑戰「萬五」關卡。

回顧 2020 年，台股除了第 1 季受疫情影響跳水外，隨後在政府積極作多、資金行情拉抬下重新收復萬點大關後，隨著疫苗研發朝正面進展，年底消費旺季加持，推升指數一路挺進「萬四」。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在企業獲利能見度持續向上的環境中，台股多頭行情至少能延續至上半年，今年上半年還有低基期效應待反應，配合全球央行資金大放水，預期企業獲利年增率將改寫波段新高。

根據市場估計，台股企業首季獲利年增率約有 13%，第 2 季更將躍增至 43%，並於 2021 全年度持續加速成長，在基本面與資金面雙軌激勵之下，首季見到加權指數續創新高的可能頗高，甚至不排除進一步問鼎萬五大關卡。

葉獻文指出，全球金融市場低利率趨勢不變，美元處於相對弱勢，相較之下，台股殖利率長期優於鄰近國家，加上台股企業獲利基本面進入 2021 年的成長力道備受矚目，預估台股的高殖利率優勢可望在第 2 季開始發酵。

另外，從統計歷史數據，外資鮮少連續兩年賣超台股，代表未來國際資金回補機率大增，研判台股的股利優勢可望繼續吸引外資挹注。

富蘭克林華美投信也認為，在全球市場低利環境下，台股平均約 3.67% 殖利率，僅次於英國 (4.77%) 與香港 (3.98%)，加上台灣科技產業佔有大盤半數以上權重，可望持續吸引外資進場。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，今年投資主軸仍聚焦在科技業，尤其看好上游產業，從長期趨勢方向來看，也可看往政策支撐與產業發展的方向，包括環保節電、綠能、電動車、智慧交通與生技醫療等創新科技與新消費趨勢概念主題去投資。