〈2020封關〉台股全年大漲2735點市值逼近45兆元 每位股民平均賺75萬元

台股今 (31) 日上漲 44.83 點，收在 14732.53 點，封關日順利收紅，累計 2020 年台股全年大漲 2735.39 點，市值較去年增加 8.5 兆元，上市公司市值逼近 45 兆元，以開戶數 1122 萬 4205 人計算，平均每位股民今年賺了 75.75 萬元，

台股今年初受新冠肺炎疫情衝擊，跟著全球股市上沖下洗，3 月初在恐慌性賣壓襲擊下，加權指數一度重下挫至 8523 點跌破 10 年線，國安基金 3 月 19 日宣布進場護盤，穩定市場信心。

由於台灣疫情控管得宜，一度創造長達 253 天本土零確診紀錄，加上電子貨類出口亮眼，吸引熱錢持續湧入，推升台股指數收復萬點後一路向上攻堅，指數 12 月站上「萬四」站上力歷史新高。

台股今年屢創驚奇，包括指數全年高低點落差高達 6237 點，成交量也屢創新高，不僅單日成交量突破 2000 億元，其中 3 月 13 日、7 月 28 日、8 月 20 日、11 月 30 日等 4 個交易日更出現鉅額交易量，單日成交量衝上 3000 億元以上。

此外，權值股王台積電 (2330-TW) 股價今年以來同樣屢創新猷，封關日股價收在 530 元，推升市值增加 5.16 兆元來到 13.7 兆元，股價與市值連袂攻上歷史新高。

根據證交所統計，台股從去年 12 月 31 日封關日收盤 11997.14 點計算，截至今年封關日共大漲 2735.39 點，全年漲幅達 22.8%，上市公司市值也水漲船高增加 8.5 兆元來到 44.9 兆元。