疫苗研發助攻經濟復甦 今年投資鎖定三大標的進攻

在疫苗研發正面進展加持下，經濟復甦態勢逐漸明朗，展望今年第 1 季，富蘭克林華美投信表示，短線雖仍有疫情影響，但預期對全球經濟衝擊影響最嚴重的時間點已過，建議投資可鎖定先進科技、亞洲市場及收益配置三大標的。

富蘭克林華美投信指出，在全球低利環境、市場資金充沛，加上各國政府持續救市政策下，展主軸利用先進科技 (Advanced)、亞洲市場 (Asia) 與收益配置 (Allocation) 等三大方向搭配運用，且在今年初即做好資產配置，提前搶進多頭上攻的投資機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心基金經理人黃壬信表示，AI 新科技基金的投資主軸，仍將瞄準目前最新的科技趨勢，包括: 人工智慧、精準醫療與衛星物聯網三大投資主題。

黃壬信指出，從全球半導體和 5G 先進設備的訂單可得知，今年仍為科技產品與創新技術需求大爆發的初期階段，透過創新科技與精準醫療結合，也能幫助醫療產業對全球新冠疫情做出更多貢獻。

在市場部分，亞洲的中國為今年全球少數實質經濟成長率交出正報酬的國家，富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達分析，現階段中國新冠疫情已控制，預估對於中國經濟影響不大，加上明年適逢十四五的政策元年，經濟維穩仍為中國政府政策重點。

沈宏達指出，投資上持續看好科技、消費兩大類股、並搭配復甦的汽車與內需等產業，中國 A 股的表現可期，連帶建議投資人應趁早，以定期定額長期投資。

至於台灣市場部分，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為，台灣今年基本面經濟成長表現預估不低於 3.28%，加上半導體產業完整供應鏈領軍，搭配全球消費市場復甦，台股多頭表現可期，布局仍以選股不選市策略為主。

另外，固定收益部分，富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，預期今年市場升息機率仍低，建議投資適度與零利率拉開距離，繼續將全球高收益債券產品納入核心收益投資組合中，以掌握中長期固定收益的來源。

