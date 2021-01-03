特斯拉公布去年Q4交車量 再度刷下歷史新高！

週六 (2 日) 特斯拉 (TSLA-US) 公布 2020 年第四季全球交車量報 180570 輛，創下新高紀錄，但全年交車量則略低於馬斯克先前所述的 50 輛目標。

特斯拉 2020 年第四季交車了 180570 輛，超過 2020 年第三季創下的歷史紀錄 139300 輛，而 2020 年全年交車量 499550 輛則比 2019 年的 367500 輛成長了 35.9%。

特斯拉每季全球交車量 (圖片：Bloomberg)

特斯拉目前仍在加緊提升產量，來滿足全球對電動汽車不斷成長的需求，特斯拉表示，上述交車數據是略為保守之預估，最終交車量可能會有所不同，幅度可能達 0.5% 或更大。

特斯拉每季交車量數據影響特斯拉股價至關緊要，因這不僅是特斯拉滿足客戶訂單之能力，特斯拉交車量也被市場廣泛視為是全球消費者對電動車興趣的需求指標。

2020：特斯拉的瘋狂軋空年

特斯拉股價在 2020 年暴漲了 743%、市值飆破 6600 億美元，但據 S3 Partners 數據顯示，特斯拉空軍在 2020 年是慘賠 380 億美元，創下史上年度最大虧損。

特斯拉空軍 2020 年大賠 380 億美元 圖片：Bloomberg

市場分析，由於在疫情之下特斯拉財報仍是十分亮眼、且交車量大超預期、再加上納入 S&P 500 指數這三大利多，是推動特斯拉股價暴漲的最重要主因。

S3 Partners 分析師 Ihor Dusaniwsky 表示：「特斯拉空軍在去年慘賠 380 億美元，是全市場放空單一個股虧損金額最大，同時這也是我所見過的最大年度虧損。」

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