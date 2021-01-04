【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.2020 年最後一個交易日，美股週四 (12/31) 交投清淡，雖然新冠變異毒株傳播速度更快，且逐漸籠罩全球，但道瓊、標普指數在封關日續登歷史新高，美股四大指數漲幅介於 0.14 至 0.65%。指標股美光漲逾 4%，台積電 ADR 上漲 0.13%、聯電 ADR 下跌 2.6%。

2. 台股目前在 5 日線 (14,541 點)、10 日線(14,402 點)、月線(14,326 點) 之上，盤中一度跌破平盤，震盪收漲，最終以上漲 44.83 點，漲幅 0.31%，收在 14,732.53 點，成交金額為 2,589.95 億元。三大法人合計買超 54.05 億元，外資買超 49.72 億元、投信買超 3.89 億元、自營商買超 0.44 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 14,402 點) 附近，壓力為 14,900 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，K 值高於 80，短線偏多，慎防技術性回檔。

4. 櫃買指數跌幅 0.08%，收在 184.1 點。支撐為約 181 點附近，壓力為 188 點附近，KD 向上，K 值高於 50，短線偏多格局。

5. 觀盤重點：指數再次創新高，元旦佳節後，預計呈現偏多格局，關鍵在於月線趨勢揚升，因此不破月線支撐，且可將持股比重維持至六成以上，留意後續量能是否跟上，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

6.2021 年雖然仍有新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治及貿易戰等外在環境變數，但晶圓代工訂單強勁，第二季前產能利用率維持滿載。市場預期 2330 台積電 2021 年 3 奈米產能建置及 2 奈米技術研發加速進行，全年資本支出將上看 200 億美元再創新高。

7. 全球貨櫃輪運價續漲，最新公布 2020 年 12 月 31 日歐洲線運價每 20 呎櫃運價站上 4,000 元，最新運價來到 4,091 美元；北美線的運價則是維持高檔，運價大漲讓貨櫃三雄的 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海今年獲利可期。

8.mini LED 2021 年開案量可望拉升，國內 LED 廠 mini LED 相關營收比重可望從無到有，3714 富采投控 (1/6 掛牌上市)、2393 億光、6168 宏齊 2021 年相關營收可望明顯提升，富采 mini LED 有機會占比突破 3 成，億光今年可望達 10％；宏齊則以 5％以上為目標。

9. 半導體測試介面廠商 6510 中華精測今 (3) 日公布 2020 年 12 月份營收報告，單月營收達 3.34 億元，較前一個月下滑 1.3%，較前一年同期成長 7.7% ; 2020 年第四季單季營收達 10.49 億元，較前一季下滑 12.7%，較前一年同期成長 4.1%;2020 年全年總營收為 42.08 億元，較前一年度成長 24.3%。

