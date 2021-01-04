〈台股盤前〉迎2021年首個交易日 可望開紅盤向上挑戰歷史新高

迎接 2021 年第一個交易日，台股可望延續去年強勁漲勢，開紅盤，向上挑戰歷史新高紀錄，投資人可留意 12 月營收公布，布局營收創高題材個股，而觀察台股去年全年大漲逾 2735.39 點，漲點創 11 年來最多，年漲幅達 22.8%，美股四大指數也同步收紅，其中道瓊、標普指數也雙創歷史新高。

盤面焦點方面，晶圓代工龍頭台積電可望引領台股續創新高，今年也將續衝刺半導體先進製程，包含 5 奈米、3 奈米、2 奈米等先進製程，市場預估，台積電今年資本支出可望再創新高。達逾 220 億美元 (約新台幣 6200 億元)，年增近 3 成，將續稱霸全球晶圓代工業。

緯創集團旗下啟碁則傳出打入蘋果 iPhone 供應鏈，將供應蘋果 iPhone13 系列新機毫米波天線大單，也是緯創集團繼拿下蘋果 iPhone 手機代工業務後，再下一城。

另一方面，鴻海研究院今將揭牌，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉將睽違一年再度同台，為集團轉型信心喊話，鴻海指出，研究院是集團邁向 F3.0 轉型升級之路重要發展機構，專注未來 3 至 7 年前瞻技術研發，強化技術與產品創新，讓鴻海升級至「腦力密集」，也為集團「3＋3」的發展提升核心競爭力。

進入 2021 年，台股元月行情可望持續發酵，由電子科技族群領軍、中小型股輪流上攻，外資歸隊也有助台股量能放大，加上台幣強升資金行情續航，將面臨 28 元保衛戰，有利軋空行情，短線多頭氣勢可望延續，但法人提醒，仍需留意國際疫情變化。