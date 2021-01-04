台股開紅盤站上14800點 台幣早盤衝上28.09元改寫23年半新高

台北股匯今 (4) 日開紅盤氣勢如虹，新台幣兌美元早盤強升逾 4 角，衝破 2020 封關前的高點，來到 28.09 元，續寫 23 年半新高，並持續往 27 字頭邁進，同時，台股也在台積電續創高的帶動下，站上 14800 點關卡，續締新猷。

新台幣兌美元今天開紅盤以 28.25 元開出，在外資歸隊後，以及出口商大舉拋匯下，隨即展開強勁升勢，一度升抵 28.09 元的價位，升值 4.18 角，預料央行仍將維持尾盤進場調節的步調，阻擋熱錢，避免台幣升值速度太過猛烈。

新台幣兌美元 2020 年封關日終止連三升，收 28.508 元，台北外匯市場成交值爆出 18.23 億元。累計 2020 全年，台幣升值 1.598 元，升幅達 5.61%，小於歐元的 9.7%、人民幣 6.63%、韓元 6.45%。

台股今天早盤走勢震盪，但多方略勝一籌，激勵加權指數攀高，一度來到 14811.11 點，改寫歷史新高，持續萬五大關邁進，台積電 2020 年封關以 530 元天價作收，今天以平盤開出後，一度拉升至 532 元的價位，股價強勢表態。

台積電 1 月 8 日將公布 12 月營收，可望挑戰歷史新高，整體第四季將優於財測，全年站穩兆元大關，並改寫新猷。同時，台積電預計於 1 月 14 日舉行法說會，除了去年第四季財報外，對今年第一季的景氣看法也是市場關注焦點。