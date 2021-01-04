特昇-KY員工確診 遭馬國要求暫時停工

馬來西亞家具製造商特昇 - KY(6616-TW) 今 (4) 日公告，馬來西亞子公司 Techcential Sdn Bhd 在 12 月 29 日接獲員工確診新冠肺炎，並遭馬來西亞衛生部要求暫時停工 7 日，已針對暫時停工可能產生的影響與客戶進行遞延出貨協調。

特昇對馬來西亞子公司 Techcential Sdn Bhd 持股 100%，特昇說明，Techcential Sdn Bhd 在 12 月 29 日接獲員工確診新冠肺炎，公司即時停工並進行全面消毒，期間並安排所有員工進行全面採檢。

而 1 月 2 日 Techcential Sdn Bhd 已接獲馬來西亞衛生部暫時停工通知，指示工廠即日起停工 7 日，特昇說明，遵照馬來西亞衛生部的要求採取一切必要的 SOP 與防疫措施，並已針對暫時停工可能產生的影響，與客戶進行遞延出貨協調。

就基本面來看，特昇自去年第四季起業績明顯回穩，其中，10 月合併營收更創單月新高，使整體營運遭疫情衝擊緩和，前 11 月合併營收衰退幅度收斂至 10.32%。

特昇表示，不僅去年第四季訂單滿載，目前寢室家具訂單能見度已到第二季。

展望 2021 年，特昇認為，美中貿易戰造成供應鏈結構性改變，再加上新冠疫情帶動居家辦公潮、北美傢具需求升溫，樂觀看待出口至美國的傢具出口總額可望大幅增加。

其中，由於中國遭課以反傾銷稅，以及越南近期遭列入貿易調查，客戶需求急迫已加速產品認證，預期廚房櫥櫃的製造業務可望成為另一主力營收貢獻；同時，拆裝式 (DIY) 傢具因更有利於電商型態銷售，生產也將展開，成另一營收新動能。

不過，由於海運市場缺櫃造成出貨遞延，特昇已積極與客戶、船務公司溝通協調。