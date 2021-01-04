陽明成立法國子公司 拚擴張歐洲線市占

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (4) 日宣布，為持續強化區域發展策略，與法國 NAXCO 集團共同成立陽明法國子公司，並於 1 月 1 日起正式營運，有利陽明進一步整合區域資源，達成深耕法國市場並提升歐洲線市占目標。

陽明說明，已透過 THE 聯盟航線規劃，每周部署多條航線，包括亞洲 - 西北歐、亞洲 - 地中海、歐洲區間和越大西洋航線，分別彎靠利哈佛港 (LeHavre) 及福斯港 (Fos-sur-Mer)，在子公司陽明法國成立後，將可積極拓展當地市場，力拚拓展在歐洲和地中海地區的市占率。

陽明總經理杜書勤強調，過去 10 年運價是違反常態低，即便疫情緩和、市場秩序逐步回復正常，短時間內運價應不至回到過去低檔。

法人指出，歐洲因疫情升溫，導致各國再次採取封鎖管控措施港口擁堵，加上生活必需品和醫療物資需求增加，航線裝載率仍處在滿載，使歐洲線運價續創歷史新高，進入 2021 年後，缺櫃現象持續，尤其中國對美洲線運價解除凍漲干預後，後市運價有望進一步調漲，預料短期運價仍是易漲難跌。

就產業結構來看，法人認為，隨著龍頭航商新船下水壓力漸減，市場未來再惡性降價競爭的機率不高，產業秩序朝正向發展，有助推升運價穩步向上。