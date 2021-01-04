日本三大券商社長 針對2021年投資市場提出看法

日本東京股市在週一 (4 日) 迎來 2021 年的第一個交易日，日本三大券商的最高負責人也利用網路舉行了線上記者會，關於日本政府若是發布「緊急事態宣言」、宣布進入緊急狀態，雖然認為短期內將無法避免負成長，不過就中長期來看，則是認為企業業績將朝著復甦方向發展，對於未來前景抱持期待。

大和證券集團總公司的中田誠司社長表示「緊急事態宣言若是在東京、埼玉、千葉、神奈川的一都三縣發出，個人消費等出現一定程度負成長的情況也將難以避免。」

此外，中田誠司社長也認為「在他們最主要的評估內容中，預估疫苗效果會在今年中期前後顯現，推測在全新的 2021 年度，企業業績與本年度相比，收益將增長 4 成以上。」對於中長期的企業業績復甦抱持期待。

SMBC 日興證券的近藤雄一郎社長也認為「假若緊急事態宣言的發布期間維持一個月前後，經過試算，全年 GDP 將被壓低 3.8 兆日圓或 0.7%。不過也認為由於疫苗普及，企業業績也將走向復甦。」

另外，野村控股的奧田健太郎社長指出「緊急事態宣言的影響，期間會維持多久，是短期內的重點。」他也表示「市場也同樣關注美國經濟、美中關係動向，還有新興國家與歐洲經濟會如何的重新振作。」