日本首都圈疫情嚴重 菅義偉要求進入緊急狀態

日本首相菅義偉週一 (4 日) 上午發表新春談話，他提到目前正考慮針對首都圈的一都三縣發布「緊急事態宣言」、再度進入緊急狀態。將聚焦在如何降低飲食途徑的感染風險，儘早在具有實質效果的內容上進行通盤檢討。預估會較去年四月進入緊急狀態時，採取較為侷限的作法，縮小影響層面。

日本的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情轉趨嚴重，東京都及鄰近的三個縣，正考慮要求餐飲店提前兩個小時打烊，從目前的晚上十點改為八點。關於實施日期，各個地方政府正在協調當中，不過日本政府盼能早日實施。

由於疫情嚴峻的關係，東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的首長們在上週六 (2 日) 與日本經濟再生擔當大臣西村康稔會面，要求政府發布緊急事態宣言。西村康稔表示，一旦宣布進入緊急狀態，經濟活動將受到限制，政府方面的態度謹慎。此外，西村康稔也要求四位首長們，規定餐飲店的打烊時間提前兩個小時。

為此，這四個都縣也正在檢討要求業者縮短營業時間。也由於首都圈居民的移動頻繁，為帶來防疫上的最大效果，考慮同時採取相同對策。從 1 月 8 日開始實施的提案，也被討論當中。

東京都知事小池百合子於 3 日向媒體表示「昨 (2) 日，一都三縣確認要進行合作。在調整過程中，要找出有效辦法。」

四個都縣為了防疫，要求在地餐飲店等必須在晚上十點打烊，原本預計實施到 1 月 11 日為止。然而東京都的單日確診於 12 月 31 日創下 1337 人的新高紀錄，住院患者與重症患者人數增加，醫療系統正處於危機狀態。

而在菅義偉週一發表談話後，美元兌日圓在 102.97 附近震盪，日圓走揚。

美元兌日圓走勢圖 (圖片：Investing.com)

另外，日經平均指數也隨之下挫。