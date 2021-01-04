勞資緊張再加劇！Google與母企Alphabet宣布成立工會

在美國傳播工會 (Communication Workers of America,CWA) 支持下，Google 和母企 Alphabet(GOOGL-US) 員工週一 (4 日) 宣布成立工會，勞資緊張關係持續升溫。

Alphabet 工會表示，將對所有員工及約聘人員開放，收取會費以支付工會成員薪資，並以民主選舉方式成立董事會，目前已簽署支持工會的約 227 名員工均承諾撥出年薪的 1% 來支付工會會費。

Google 工程師 Dylan Baker 於聲明中表示：「這項行動具有歷史意義，這是大型科技公司首次為所有科技業工作者成立的工會，我們將選出代表，以民主方式作出決定，我們將支付會費，並聘請熟練的組織人員來確保 Google 所有員工都知道，若他們希望公司能反映自身價值觀，可以跟我們合作。」

上述聲明並未具體指出工會組織是否將努力爭取 Alphabet 員工支持、公司的正式認可或與公司的集體談判。

在大型科技公司成立工會的行動實屬罕見，Google 及 Alphabet 工會的成立必須歸功於 CWA 的數位產業員工組織計畫 (CODE)，該計畫最早於去年初宣布啟動，旨在推動遊戲和 IT 產業工會化。

近年來，Google 因多項問題引發勞資對立，包含約聘人員的控訴工作合約中不合理的保密條款、為涉嫌性騷擾的主管提供豐厚的離職方案，以及與美國國防部合作的軍事項目「Project Maven」等。

市場預期，一旦 Alphabet 工會獲得成功，可能進一步限制企業高層的權限，甚至可能在矽谷引發更多後續效應。