馬雲傳失蹤近兩個月 阿里巴巴ADR挫跌

週一 (4 日) 多家外媒報導，阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲已有將近兩個月沒有公開露面，加上阿里巴巴遭中國監管單位調查壟斷行為，阿里巴巴 ADR 週一持續下跌。

馬雲去年 10 月 31 日在上海金融峰會中公開抨擊：「中國監管機構只會監、不會管」。爆出失言風波後，馬雲已將近兩個月未公開現身，和以往「高調」的作風完全不同。

美國財經媒體《CNBC》週一報導，馬雲去年 11 月缺席了自製非洲真人秀節目《非洲商業英雄》(Africa's Business Heroes) 的最後一集錄製，馬雲曾於去年 8 月曾推文表示，他期待與 20 位參賽企業家會面。他最後更新其推特文章是在去年 10 月 10 日。

馬雲最後更新其推特文章是在去年 10 月 10 日 (圖片：馬雲推特)

《非洲商業英雄》官網的評審團目前已下架馬雲擔任評委的照片。

《金融時報》報導，阿里巴巴發言人稱，馬雲因為行程有所衝突，無法參與評委工作。

螞蟻金服 A+H 股原定去年 11 月 5 日同步上市前驚傳變數，上海證券交易所 (上交所) 和香港交易所 (港交所) 去年 11 月 3 日宣布，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

中國市場監管總局在去年 12 月 24 日對阿里巴巴展開了反壟斷調查。螞蟻集團也遭到中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局等 4 家金融機關進行約談，並勒令整改。

《華爾街日報》 (WSJ) 上週獨家報導，北京當局試圖縮小馬雲的科技和金融帝國，甚至可能提高對他企業的持股。

受多項利空因素拖累，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 週一盤中下跌近 3%，暫報每股 226.46 美元。