〈貴金屬盤後〉黃金創10年最強一年後 開年又漲近3% 登2個月高點

週ㄧ (4 日) 交易，黃金期貨價格甫創下 10 年來最大年度漲幅後，隨著美元跌至 2 年半低點附近，開年交易又收高近 3%，登上去年 11 月以來最高收盤價。

前美國造幣局總監兼黃金銷售商 Valaurum 的首席策略師 Ed Moy 表示，「因為近期新冠新增病例、住院率和死亡人數激增，以及新冠變異病毒的高傳染性，這些造成的經濟後果令黃金價格短期內預計上升。」

「這可能會導致美國大幅度增加財政和貨幣方面的刺激措施，轉而令美元承壓，並推高黃金價格。」

與此同時，根據《紐約時報》的追踪，美國週日新冠肺炎新增病例至少 201476 起，且死亡人數至少 1353 人。上週美國每日平均新增 212893 起，較 2 週前的平均值下降 1%，但分析師指出，週末數據常會遭低估，因為許多中心的人力下降。根據《新冠追蹤項目》，美國醫院目前收治新冠肺炎病患 125544 人，打破 12 月 31 日創下的紀錄。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 51.50 美元或 2.7%，收每盎司 1946.60 美元，為交易最活絡的契約自 11 月 6 日以降最高收盤價，且為去年 4 月 22 日以來最大單日漲幅。

3 月白銀期貨價格上漲 95 美分或 3.6%，收每盎司 27.364 美元。

週一黃金收盤時，美元變動不大，但 ICE 美元指數一度下跌至 89.423，觸及 2018 年 4 月以來最低水準。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 週一報告指出，「持續的風險反彈意味著投資者持續將美元兌換成對風險更敏感的貨幣，例如大宗商品美元和新興市場貨幣。因此，美元指數下降至 2018 年初以來未見的水準，這反過來推升了以美元計價的貴金屬價格。」

在美國製造業數據公布之後，黃金週一價格有些許自最高點回落。12 月份的 Markit 製造業 PMI 自前月的 56.5 上升至 57.1，由於數值改善，削弱了部分黃金避險需求。11 月建築資出上升 0.9%，也高於預期。

根據道瓊市場數據，黃金和白銀去年創下自 2010 年以來最大年度漲幅。

黃金上週上漲約 0.5%、12 月漲幅 6.3%，而 2020 全年漲幅近 25%，但最後一季漲勢急縮至僅有 0.3%。

白銀上週漲逾 2%、12 月上漲 17%，而全年漲幅近 48%，歸功於第四季大漲近 13%。

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