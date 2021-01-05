預期疫苗削弱前景 對沖基金加碼黃金股空頭部位

2020 年創下十年來最佳表現後，近期黃金在美元跌勢下持續上飆，就在市場看好金價之際，相關文件顯示，對沖基金在 12 月下半月紛紛增加對黃金股的空頭押注，預期新一年金價將因新冠疫苗而受壓回檔。

《路透社》援引文件指出，空頭交易佔巴里克黃金 (GOLD-US) 交易總量比重，已自 12 月上半月的 14.9%，升至 24.8%，去年同期，紐蒙特黃金 (NEM-US) 比重自 8.8% 升至 11.4%，Kinross Gold(KGC-US) 也自 18.2% 升至 20.6％。

當對沖基金看空股票未來行情時，通常自養老基金等機構投資者借入股票，等待日後價格下跌時，再以較低價格買進，從中賺取價差。

加拿大皇家銀行 (Royal Bank of Canada) 上月表示，雖然全球尚未走出低谷，但隧道盡頭的光意味著，經過 2020 年的強勁表現後，黃金市場應該開始出現放緩趨勢。該行將 2021 年金價預期，自每盎司 1893 美元下調至 1810 美元。

儘管如此，隨著全球各地確診數字依舊居高不下，市場認為，為對抗病毒所採取的嚴厲封鎖措施，以及各國龐大的政府債務，未來仍可能持續推動金價走高。