〈能源盤後〉OPEC+談不攏 明日再開會 原油收挫

週ㄧ (4 日) 交易，原油期貨價格收低，係因 OPEC + 未能達成生產政策協議，並表示將在週二再召開會議。

根據《能源情報 (Energy Intelligence)》OPEC 特派記者 Amena Bakr 的推特，OPEC + 大部分成員贊成沿用目前的生產水準，但俄羅斯和哈薩克共和國(Kazakhstan) 希望 2 月起增產 50 萬桶 / 日，由於未能達成共識，OPEC + 宣布週一休會，並將於週二再重新召開會議。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲週一在 OPEC + 部長級會議開幕致詞中提到，雖然疫苗是石油市場非常可喜的跡象，但因為全球需求仍遠不及 2020 年頭時的水準，且變種病毒的發展無法預測，所以 OPEC 與非成員的石油生產國仍必須謹慎應對。

根據 Bakr 的推特文章，引述與會代表說法，先前召開的 JMMC 會議結束時就沒有提出任何生產政策的最終建議。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 90 美分或近 1.9%，收每桶 47.62 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 71 美分或 1.4%，收每桶 51.09 美元。

ING 大宗商品策略部門負責人 Warren Patterson 報告指出，「我們認為，在當前最新一波令人擔憂的新冠病毒來襲之際，OPEC + 採取的最佳路徑就是維持目前的減產水準不變。」

「儘管固定價格和價差強勁，但市場仍明顯脆弱，且供應量進一步增加可能會導致價格回落。」

OPEC+ 12 決議自今年 1 月起放寬減產限制 50 萬桶 / 日，使每日減產量下降至 720 萬桶，會員國預計達成是否維持或增減產的協議。

與此同時，根據《紐約時報》的追踪，美國週日新冠肺炎新增病例至少 201476 起，且死亡人數至少 1353 人。上週美國每日平均新增 212893 起，較 2 週前的平均值下降 1%。分析師指出，週末數據常會遭低估，因為許多中心的人力下降。根據《新冠追蹤項目》，美國醫院目前收治新冠肺炎病患 125544 人，打破 12 月 31 日創下的紀錄。

美國新冠疫苗接種速度大大落後計畫。先前美政府目標在 2020 年底前能派發 2000 萬劑疫苗，但根據 CDC 數據，截至 12 月 31 日，最終派發到各州管理單位的疫苗不到 280 萬劑。

Alerian 研究總監 Stacey Morris 表示，「疫苗的分發需要一陣子才會對石油需求有正面影響，而需求的近期前景仍很危險。」

「比起疫苗的分發或接種，新冠變種病毒的傳播更有可能在第一季明顯影響石油需求，但隨著疫苗越來越廣泛獲得接種，應該可以支撐經濟活動和交通趨勢廣泛返回疫情爆發前的水準。」

多頭在 2020 年底有力推動市場，根據道瓊市場數據，WTI 原油 12 月上漲 7%，第四季漲幅超過 20%；Brent 原油 12 月收高 8.9%，第四季漲幅達 26.5%。

然而，原油價格 2020 年仍因新冠疫情而重挫，WTI 全年下跌 20.5%，而 Brent 下跌 21.5%。

其他能源商品