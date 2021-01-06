〈能源盤後〉沙國扛下擴大減產100萬桶責任 伊朗油難返市場 原油大漲近5%

週二 (5 日) 交易，原油期貨價格大漲近 5%，WTI 原油期貨價格突破每桶 50 美元關卡，為 2020 年 2 月以來首次。

OPEC + 週二達成 2 月起的減產協議，沙烏地阿拉伯自願承擔更大幅度減產的工作。

在新聞發布會上，沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲表示，沙國自願負責 2 月起至 3 月底期間擴大減產 100 萬桶 / 日，使其生產量下降至 812.5 萬桶 / 日。

這意味著，接下來 2 個月，沙烏地阿拉伯會承擔更大的原油減產工作，但俄羅斯和哈薩克共和國卻獲准可合併增產 7.5 萬桶 / 日。

OPEC+ 去年 12 月時決議自今年 1 月起放寬減產限制 50 萬桶 / 日，使每日減產限制降至 720 萬桶，接著決定每月開會以重新評估市場需求。週一 OPEC + 未能達成產量協議，這才有了週二的會議。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「俄羅斯和哈薩克 2 月和 3 月增產，同時間其他 OPEC 成員不得不嚥下這口氣。」

「沙烏地阿拉伯補償方式是自願減產，但這沒有採取正式形式。這可能是為了打迷糊仗，且可能在實際減產時機到時會有所變化。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.31 美元或近 4.9%，收每桶 49.93 美元，盤中一度交易價達 50.20 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.51 美元或 4.9%，收每桶 53.60 美元。

根據交易最活躍契約，WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨價格今日均創去年 2 月以來最高收盤價。

與此同時，Tonhaugen 表示，OPEC + 會議過後，「石油市場在中東找到助力，因為那裡的緊張局勢再次加劇。」

伊朗週一開始在地下設施中濃縮鈾，最多可將鈾含量提高 20％，並在霍爾木茲海峽繳獲了懸掛南韓國旗的一艘油輪。

「伊朗扣押一艘油輪再次在該地區造成了動盪，市場再次質疑海灣石油運輸之路的可靠性，倘若緊張局勢沒有迅速降級，那麼石油價格將會受益於不可預測性。」

德國商銀分析報告指出，「伊朗持續其濃縮鈾過程的決定，應會排除美國新當選的拜登總統在不久的將來解除制裁的可能性，意味著伊朗現階段不會重返出口市場。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 5.8%，收每加侖 1.4521 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 3.9%，收每加侖 1.5189 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.7%，收每百萬 Btu 2.702 美元。

EIA 週三將公布上週 (1/1 止) 原油供應量報告。IHS Markit 分析師預期，賞週原油供應量下降 120 萬桶、汽油庫存增加 140 萬桶、蒸餾油增加 220 萬桶。

天然氣週二漲勢強勁，係因美國部分地區氣溫會更大幅度下降，可能提高供暖燃料的需求。