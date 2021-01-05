英變種病毒太猖狂！首相強生宣布「英格蘭全境封鎖」

英國新冠變種病毒流竄，疫情持續失控，英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (4 日) 宣布，英格蘭進入「全境封鎖」狀態。

截稿前，受此消息影響，英鎊兌美元驟跌逾 0.8%，暫報 1.3556 美元。

英國的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情急速升溫，變種病毒傳染力增加 70%，英國第四級防疫警戒區持續擴大，超過四分之三的英國人生活在第四級警戒區之下。

英國首相強生週一宣布，英國正在實施全境封鎖狀態，希望這一措施足夠強大，以遏制傳染性極強的新冠變種病毒，預計封鎖時間至少將持續到 2 月中旬。

強生於最新聲明中表示，在大多數情況下，國小、中學和大學生將轉向遠距網路學習。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)，迄今為止，英國累計有超過 260 萬例確診病例，超過 7.5 萬例死亡案例，週一英國單日通報 58,784 例新增確診，已連續 7 天超過 5 萬例。

英國反對黨工黨 (Labour Party) 黨魁施凱爾 (Keir Starmer) 上週日呼籲，首相強生須在未來 24 小時內實施全境大封鎖限制。

週一蘇格蘭首席部長兼蘇格蘭民族黨黨魁史特金 (Nicola Sturgeon) 宣布，蘇格蘭不得外出，蘇格蘭將會停校到二月初。

英國政府決定將輝瑞，和 AstraZeneca / 牛津大學 COVID-19 的兩種疫苗第一和第二劑接種間隔時間從 21 天推遲到 12 周，以盡可能讓更多人得到首劑疫苗注射。英國政府所屬「緊急情況科學諮詢小組」(SAGE) 對該計畫與以支持。