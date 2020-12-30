英國新冠變種病毒來勢洶洶 美國出現首例確診

英國新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，南韓、香港、新加坡、法國等國家相繼發現首例英國變種新冠病毒確診病患後，美國週二 (29 日) 確認了首起本土感染英國變種新冠病毒的案例。

英國疫情因新型冠狀病毒變種病毒株「失控」、野火燎原，美國科羅拉多州週二證實首起本土感染英國變種新冠病毒的案例。

該案例為科羅拉多州的一名 20 多歲的男性，目前在艾伯特郡 (Elbert County) 隔離治療當中，近期沒有英國旅行史。

科羅拉多州長 Jared Polis 說：「關於這種 (英國) 新冠變種，我們還有很多不知道的地方，但英國科學家警告世界，它的傳染性明顯更強。科羅拉多州人的健康和安全是我們的首要任務，我們將密切監測此案例，以及所有新冠指標。」

Polis 表示，州政府正在努力防止病毒傳播、控制病毒，衛生官員致力於透過追蹤接觸者訪談，確認其他潛在的病例。

英國新冠病毒變異株「B.1.1.7」傳染力比原病毒株高 7 成傳播力，與原病毒株不同的是，兒童可能與成人一樣容易感染到英國變種病毒。目前愛爾蘭、法國、比利時和德國等國家對英國關閉邊境。

消息人士指出，川普政府不計劃對從英國抵達美國機場的乘客實施新冠病毒檢測。

美國新冠肺炎疫苗負責人 Moncef Slaoui 在 12 月早些時候表示，輝瑞和 Moderna 的新冠疫苗應該對英國新冠病毒變異株有效。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 8,171 萬例，死亡數突破 178 萬例，美國累計確診超過 1,944 萬例，累計死亡數超過 33.6 萬。