盤前財經大事搶先讀2021年01月05日

今日操盤前瞻

美國 12 月 ISM 製造業指數

德國 12 月失業率

除權息：光洋科、懷特

法說會：全宇昕

英變種病毒太猖狂！首相強生宣布「英格蘭全境封鎖」

英國新冠變種病毒流竄，疫情持續失控，英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (4 日) 宣布，英格蘭進入「全境封鎖」狀態。閱讀全文...

中國三大電信 ADR 暴跌！羅素富時相關指數 1/7 剔除中聯通、中芯國際等中企

紐約證交所宣布本週四 (7 日) 將啟動中國三大電信啟動下市程序後，週一 (4 日) 富時羅素亦發表聲明，將於週四 (7 日) 將中國聯通、中芯國際、南京熊貓電子等中國企業從相關指數中剔除。閱讀全文...

不是疫情！歐亞集團：美國兩極分化為 2021 年全球最大風險

正當全球深陷疫情危機之際，歐亞集團 (Eurasia group) 認為，隨著時序邁入 2021 年，對全球經濟來說，美國兩極分化將會是這一年全球面臨的最大風險。閱讀全文...

鴻海登高一呼 台股開紅盤漲 169 點收 14902 點 成交量史上第四大

外資歸隊買盤回補力道不手軟，台股昨 (4) 日開紅盤漲勢再起，權王台積電續創天價，鴻海同步獲資金追捧漲逾 8%，帶動加權指數大漲，接連衝破 14800、14900 點，直逼萬五大關，終場上漲 169.5 點，收在 14902.03 點，成交值爆出 3457.41 億元，量能創史上第四大。閱讀全文...

力鵬首度打入蘋果鏈 尼龍粒本業報價漲 營運喊衝

紡織廠力鵬 (1447-TW) 首度打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，供應蘋果主推的無線充電 Magsafe 皮革卡套內層布料。在蘋果大力推動新 MagSafe 配件生態系推動下，近期 Magsafe 皮革卡套熱銷，下訂到取貨得等近半個月，力鵬營運大補，加上主力產品尼龍粒報價調升，力鵬雙喜臨門，業績喊衝。閱讀全文...

〈鴻海研究院揭牌〉將聚焦技術發展 劉揚偉：是集團毛利率 10% 關鍵

鴻海 (2317-TW) 研究院昨 (4) 日揭牌，董事長暨院長劉揚偉表示，研究院定位在技術研發，鴻海將負責生產產品，只要有獨有的技術，就能提升產品價值，也將是毛利率提升至 10% 的關鍵。閱讀全文...

鴻海搶食電動車市場 傳有意投資中國公司拜騰 2 億美元

據《彭博》引述知情人士透露，鴻海集團日前與深陷破產危機的中國電動車初創企業拜騰汽車洽談，擬向後者注資，加大對汽車製造的賭注。閱讀全文...