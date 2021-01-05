〈台股盤前〉美股集體收黑 亞股走弱 壓抑短線漲勢

台股昨 (5) 日開紅盤再度延續漲勢，權王台積電續創天價，鴻海登高一呼，指數大漲逾百點，直逼萬五大關，台積電 ADR 周一 (4 日) 盤中一度漲到歷史新高，大漲逾 2%，有望助攻股市表現，惟新冠變種病毒持續蔓延，美股四大指數集體收黑，日、韓股開盤走弱，將壓抑大盤漲勢。

美國新冠肺炎住院人數創下新高，恐慌指數 VIX 暴漲逾 16%，美股四大指數全面收黑，道瓊一度暴跌逾 700 點，終場仍下跌超過 380 點，標普、那指均收跌逾 1.4%，費半也有逾 0.4% 跌幅。

市場消息方面，台積電擬赴日本設廠，據了解，為分散美中貿易暨科技戰，以及南海地緣緊張升高等風險，在日本經濟產業省極力邀請下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。

鴻海創辦人郭台銘出席鴻海研究院揭牌儀式，他致辭時表示，台灣不能只有一座護國神山，鴻海正在往下一代組裝業發展，不能趕上台積電，但至少要看到台積電的方向盤。董事長暨院長劉揚偉則表示，研究院定位在技術研發，鴻海將負責生產產品，只要有獨有的技術，就能提升產品價值，也將是毛利率提升至 10% 的關鍵。

去年台灣車市銷售數據出爐，12 月單月新車掛牌數達 45505 台，月減 1.8%、年減 0.9%，使全年總掛牌衝上 457435 台，年增 4%，是睽違 15 年再次見到 45 萬台以上的車市規模。

法人表示，台股開紅盤在資金重新回流電子股後，維繫多頭氣勢，外資歸隊買盤回補力道不手軟，加上本土資金力拱下，台股有望持續走揚，加上新台幣有機會續升值，資金行情將助攻股市表現。