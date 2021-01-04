半導體產業近一年投報率逾4成 績效優於大盤稱霸台股

半導體撐起台灣經濟半壁江山，台灣指數公司自今 (4) 日起在收盤後將於官網公布「台灣半導體指數」反映國內半導體產業股票行情波動的軌跡，根據統計，截至去 (109) 年 10 月底，近一年累積報酬率 41.12%，近五年累計報酬率更高達 191.71%，表現優於大盤指數 (14.38%、78.60%) 與上市電子指數 (27.54%、120.55%)。

台灣指數公司表示，半導體指數目前成分股共 132 檔，涵蓋半導體產業市值高達 99.92%，指數權重前 10 大成分股分別為台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、穩懋 (3105-TW)、環球晶 (6488-TW) 及世界 (5347-TW)。

台灣指數公司表示，「台灣半導體指數」可反映國內半導體產業股票行情波動的軌跡，為具可投資性的標竿指數，同時結合主題或投資因子等不同選股方法，協助機構法人設計具有主題特色之指數金融商品，包括 ETF、ETN、基金、期權或店頭商品等，提供投資人更多樣化的指數化投資工具。

「台灣半導體指數」是從「台灣指數公司臺灣全市場指數」成分股中篩選上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」者，採自由流通市值加權方法計算指數，同時為維持指數分散性，設計個股權重上限 30%，前五大成分股權重合計不超過 60%。

台灣指數公司指出，「台灣半導體指數」將在每年 3 月、6 月、9 月及 12 月定期檢視成分股並調整一次，透過歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，以規模、流動性及分散性等條件篩選。

根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 預估，109 年全年半導體產值約 4260 億美元 (約新台幣 12.78 兆元)；工研院產科國際所 (IEK) 也預估 109 年台灣半導體產業產值規模達新台幣 3.21 兆元，較 108 年成長 20.7%，居全球供應鏈核心地位，備受投資市場矚目。

