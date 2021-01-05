中國印花稅法草案公布 證券印花稅不調整

周一 (4 日) 晚間中國國務院宣布印花稅法（草案），該草案內容總結中國印花稅暫行條例多年來的做法，一方面總體保持現行稅制不變，並將「證券交易印花稅」納入法律規範。同時，草案也提到買賣、技術等合約和證券交易的稅率維持不變。該草案將送至人大常委會審議。

除了上述提及的項目稅率不變外，降低加工承攬、建設工程勘察設計、貨物運輸合約和營業帳簿的稅率，取消許可證照等的印花稅稅目，同時保持現行印花稅稅收優惠政策總體不變。

(圖片: AFP)

外界最關心的在於證券交易印花稅方面，由於印花稅已準備納入法律層級，未來公布的印花稅法將取代目前的印花稅暫行條列，這意味著未來證券交易印花稅將是中國國務院調控股市的工具之一。

目前中國的證券交易印花稅稅率為成交金額的千分之一，在草案中已聲明維持不變。雖然印花稅稅率沒調整，但中國國務院有權根據實際情況調整。這將是印花稅變動的一個潛在訊號，稅收靈活度得以大幅提升。與此同時，當市場出現極端不活躍行情時，也有利於及時進場干預。

東北證券表示，雖然這次草案未實際調整證券交易印花稅，但把印花稅調整職責賦予中國國務院，更利於統籌兼顧對印花稅的徵收進行管理，不排除未來有進一步降低印花稅的可能性。

粵開證券則認為從全球主要股票發展經驗來看，絕大部分國家都不徵收印花稅，長期來看取消股票印花稅是大勢所趨。考慮到中國目前資本市場所處階段，證券印花稅作為政府調控市場的工具，短期仍需關注監管層看法。