應材併購日本同業Kokusai Electric 價碼提高59%

應用材料 (AMAT-US) 於 4 日 (週一) 表示，該公司將提高價碼併購美國投資公司 KKR 集團 (Kohlberg Kravis Roberts) 旗下、原屬日立集團的半導體設備供應商 Kokusai Electric，開價金額達 35 億美元，較原先的 22 億美元價碼高出 59%。另外由於中國當局的審核期間拉長，併購期限將延長至 2021 年 3 月 19 日。

根據《日本經濟新聞》週二 (5 日) 報導，應用材料向美國證券交易委員會 (SEC) 提出的文件中說明提高併購價格，理由在於半導體製造設備市場的長期願景一片光明，也反應在併購價格上。應用材料認為，此交易能在記憶體生產有關的設備進一步擴大市場。

這宗併購案的交易期限從原本的 2020 年 12 月 30 日向後拉長約三個月。應用材料曾在 2019 年 7 月宣布，已從 KKR 集團取得 Kokusai Electric 的全部股份。

Kokusai Electric 原本隸屬日立國際電氣，在 2018 年 6 月分拆出來，之後被 KKR 集團納入旗下。

截至目前，這宗併購案已經前後三次延長併購期限。由於美、中兩國在半導體相關的研發、生產的對峙不斷升溫，中國當局是否同意放行也備受矚目。