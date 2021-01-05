日經：Panasonic與特斯拉簽長約 有望拿下低成本鋰電池訂單

儘管電動車領導廠特斯拉 (TSLA-US) 去年宣布計劃自行生產電池，但特斯拉仍宣布持續與日本電池大廠 Panasonic 合作，據《日經》引述電池產業觀察家表示，特斯拉無法完全自行生產 4680 電池，因此 Panasonic 仍可獲得部分 4680 電池訂單 (低成本鋰電池)。

特斯拉表示，已與 Panasonic 簽署一項新的鋰電池合約，至少到 2022 年前將持續供應特斯拉汽車電池，不過，特斯拉並未具體說明，合約是否涉及 4680 電池。

4680 電池是特斯拉去年 9 月推出較低成本的鋰電池，有望大幅降低特斯拉電動車的成本。

據《日經》此前報導， Panasonic 今年開始為特斯拉生產 4680 的原型電池。儘管特斯拉去年曾表示計劃自行生產 4680 電池，但電池產業觀察家認為，特斯拉無法完全自行生產， Panasonic 將持續獲得部分 4680 電池訂單。

消息傳出後，Panasonic 週二於日股上漲 2.56%。而特斯拉股價則延續電動車交車利多，週一上漲近 4%，盤後收至 733.6 美元，市值接近 7000 億美元。

特斯拉上週末宣佈 2020 年電動車交車數據，去年交車共 49.95 萬輛電動車，較 2019 年的 36.75 萬輛強勁成長，雖然略低特斯拉去年初給出的 50 萬輛目標，但遠超過華爾街的預期。

特斯拉去年強勁的表現歸功於中國快速復甦的需求，以及上海超級工廠的產能支應，特斯拉也證實，目前已開始在上海生產 Model Y，預計不久將出貨。

特斯拉上週在宣布下調 Model Y 售價 30% 至 5.26 萬美元後，特斯拉官方上週五也在微博上表示，特斯拉中國官網被電動車新訂單淹沒，導致網站當機。