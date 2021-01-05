南港世界明珠住宅總銷已達400億元 每坪成交均價150萬元

南港輪胎 (2101-TW) 「世界明珠」開發案如火如荼進行中，目前住宅大樓已售出超過 110 戶，每坪成交均價拉升至 150 萬元，且低樓層全數完銷，高樓層銷售單價將進一步提升，隨著開發案 2023 年完工，認列銷售收入，南港輪胎業外收益將因此大爆發。

世界明珠開發案住宅大樓共約 270 戶，已售出超過 110 戶，目前總銷金額約 400 億元，較去年初的 107 億元大增 2.7 倍；辦公大樓總銷金額約 80 億元，每坪成交均價從 100 至 136 萬元。住宅與辦公大樓總銷金額共達約 480 億元。

其中，辦公大樓目前已售出的樓層，絕大多數由聯強買下，斥資 63 億元取得 15 個樓層，作為聯強集團全球營運總部；近期也有新買家以每坪均價 136 萬元，取得 2 個樓層。

不過，目前南港針對世界明珠辦公大樓，相當惜售，未來若出售辦公大樓，價格預期將持續向上墊高，也不排除採取出租型式。

世界明珠開發案總銷規模高達 1000 億元，全案基地 9453 坪，是帝寶的兩倍大，總樓地板面積達 7 萬坪，規劃 2 棟頂級七星級辦公大樓、商場，及 6 棟住宅大樓；住宅約占 49.1%、辦公大樓約 42.5%、商場 6.7%、藝文展演占 1.7%。商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。

該開發案是台灣史上規模最大的單一預售案，由南港輪胎子公司南榮開發建築負責，土地帳面價值約 25 億元，建築成本達 140 至 150 億元，銷售成本則約 50 億元。

