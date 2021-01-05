台積電甩尾急拉 台股再爆量漲98點攻克萬五 續創歷史新高

美股四大指數周一收跌，台股今 (5) 日仍震盪走高，多方略勝一籌，權王台積電尾盤急拉，連續 4 個交易日創高，鴻海、台達電也強勢撐盤，終場加權指數續寫歷史新高紀錄，上漲 98 點或 0.66%，收在 15000.03 點，成交值高達 3471.95 億元。

台積電今日續寫天價，尾盤股價急拉收全日最高 542 元，漲幅達 1.1%；晶圓代工廠聯電盤中一路在平盤下震盪，但尾盤前也湧入大量買單，帶動股價翻紅，終場漲 1.7%，收最高 46.35 元；有外資出具報告，看好台達電未來電動車業務大爆發，目標價喊出 400 元，帶動台達電帶量勁揚逾 4%，終場收 276.5 元。

鴻海近來股價漲勢凌厲，繼昨天放量大漲逾 8% 後，今天開盤直接衝破百元大關，最高來到 105 元，終場漲逾 4%，收 104 元，續創 2017 年 11 月底以來的新高，市值來到 1.44 兆元。泛鴻海集團股表現仍強勢，廣宇、榮創、中揚光、陽程均攻上漲停，天鈺、乙盛 - KY、台通、沅聖、GIS-KY 等，盤中後漲幅也逐漸擴大。

傳產族群今日表現偏弱，包括台塑、台化均跌逾 1%，大立光、和碩、聯詠、可成、環球晶、智邦等電子族群均遭到調節，下跌逾 1%，面板雙虎同樣賣壓沉重約下跌 1-2%。

特斯拉第四季交車量衝破 18 萬輛，超越先前紀錄與華爾街預期，帶動股價走高，市值一度達 7000 億美元。電動車概念股今日持續吸引資金進駐，汽車零組件大廠英利 - KY、網通廠明泰及倒車雷達廠同致亮燈漲停，和大盤中也逼近漲停價，興勤、艾姆勒、敬鵬、金居、聯嘉、淳紳等表現不俗。