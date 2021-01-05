〈台股盤中〉電動車概念股油門催 指數續創高 萬五近在咫尺

儘管美股四大指數周一全數回檔，台股今 (5) 日仍無懼市場恐慌，多頭氣盛，電動車概念股在鴻海、台達電領軍下，相關個股百花齊放，推升指數續創新高，最高衝上 14974 點，距離「萬五」僅不到 30 點，成交量估較昨日放大，達 3600 億元。

權值股今日走勢不一，鴻海、台達電在外資看好電動車發展下，今日雙雙強漲，鴻海站上百元大關，創下三年多來新高，台達電更強漲逾半根漲停板，台塑四寶、金控類股則下挫表態。

盤面上電動車族群買盤火熱，除了鴻海、台達電強漲外，國巨也因併購基美強攻車用領域，獲市場青睞，創下兩年多來新高，其他個股如同致、和大、乙盛 - KY、貿聯 - KY、聯嘉、敬鵬皆全面上漲表態。

IC 設計表現也亮眼，AISC 廠創意、世芯 - KY 暴漲逾 6%，鈺太、晶相光同步亮燈漲停，祥碩也有 4% 以上的漲幅。

儘管台股在萬五關卡前徘徊，新台幣則隨著資金不斷流入，創下歷史紀錄、衝破 28 元整數大關，最高來到 27.983 元，升值多達 4.41 角，預計未來在資金行情蔓延下，將為台股帶來一定支撐，後續則需觀察疫情、國際情勢變化。