橡樹資本創辦人：疫情過後 美企業仍可能面臨沉重負債

據報導，橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 警告表示，在新冠肺炎疫情過後，即便算美國企業業務復甦順利，仍舊將面臨負債累累的沉重壓力。

馬克斯在接受採訪時表示，雖然刺激和借貸可以幫助企業維持運轉，卻無法確保未來能夠重返盈利狀態。即便是疫情後企業最終成功轉虧為盈，仍可能陷入債務困境，難以償還債務。

在 2020 年，企業處於借貸狂潮中，以度過疫情所造成的收入急劇下跌。根據數據提供商 Refinitiv 的數據顯示，全球企業債務發行量已躍升至 5.4 兆美元，創下歷史新高，較前一年高出五分之一以上。此外，企業也藉由聯合貸款市場，額外借貸了 3.5 億美元。在許多企業的盈利能力下降的情形下，借貸狂潮推高了債務槓桿比率。

美國國會預算辦公室 (CBO) 在先前曾表示，美國今年債務佔 GDP 的比重將達到 98%，2023 年將達到 107%，創下歷史新高，並在 2050 年續升至 195%，接近日本和希臘的債務比。CBO 表示，這些都增加了金融危機的風險，不過，目前這些風險沒有反映在金融市場當中。

前美國財政部長 Larry Summers 預測，包括喪生和健康損失在內的經濟損失，最終新冠肺炎疫情將給美國帶來 16 兆美元的損失，是金融海嘯時期的 4 倍。此外，他也警告表示，如果聯邦政府的刺激措施失效，美國經濟將面臨嚴重危險。