到期前申請者激增 Fed展延中小企業貸款計畫 

美國聯準會 (Fed) 周二 (29 日) 宣布將中小企業直接貸款計畫 (Main Street Lending Program，MSLP) 展延八天，以處理在川普政府宣布緊急貸款計畫期滿終止之後大量的申請文件。

這項在疫情期間援助中小企業的貸款計畫，期滿時間將從財政部原本宣布的 2020 年 12 月 31 日，延長至 2021 年 1 月 8 日，以處理 12 月 14 日或之前提交的貸款申請並予以放貸。財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 已批准計畫延期。

MSLP 可說是 Fed 緊急貸款工具中最具挑戰性的一項，Fed 必須充當一般企業的債權人，跳脫原本作為金融市場支柱以及華爾街大銀行最後貸款人的傳統角色。

為了提高參與意願，Fed 數度修改計畫內容，將最低貸款額度調降至 10 萬美元，並開放非營利機構參與。但這項規模 6000 億美元的信貸機制上路五個月，總計只接獲價值 50 億美元的貸款申請。

自從梅努欽 11 月底宣布部分緊急貸款工具期滿終止之後，申請件數隨之激增。Fed 資料顯示，截至 12 月 23 日，申請件數金額共達 145.9 億美元，幾乎是四周前的三倍。

中小企業貸款申請激增，呼應了美國經濟歷經春夏反彈，如今開始趨緩。全美疫情反撲再度抑制消費者需求，一些企業被迫再度關起大門落實防疫。經濟學家如今預估 12 月就業人口下滑，意味著連七個月上升趨勢可能已中斷。

梅努欽決定讓部分貸款計畫如期終止的決定招致民主黨人撻伐，指責川普政府意在阻撓總統當選人拜登支持經濟復甦的能力，對此梅努欽說，自己只是依照法規授權的內容做事而已。