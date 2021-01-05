日本新車市場受疫情重挫 去年減少逾11%跌破500萬輛

去年 (2020 年) 日本國內因受到疫情影響，到展間賞車的人數減少，新車銷量較前一年減少逾 11%、跌破 500 萬輛關卡。

《日本放送協會》(NHK) 週二 (5 日) 報導，依照日本汽車經銷商協會 (Japan Automobile Dealers Association，JADA) 及日本小型車輛協會 (Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association) 的統計數據，去年一整年的日本國內新車銷量報 459 萬 8615 輛，較前一年減少 11.4%。

日本國內新車銷量跌破 500 萬輛，是自 2016 年以來首度發生的現象。當年由於三菱汽車 (7211-JP) 被爆出油耗作假的問題等，造成 K-Car(排氣輛 660cc 以下的小汽車) 的銷量不振。

從日本去年新車銷售的詳細內容來看，一般乘用車及卡車等年減 12.3% 至 288 萬 527 輛，K-Car 也減少 10.1% 至 171 萬 8088 輛。

去年因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本政府在 4 月的時候首度發出「緊急事態宣言」宣布進入緊急狀態。而在那之後，日本民眾到展間賞車的人數減少，特別是 5 月的新車銷量出現紀錄性跌幅，較去年同期銳減超過 4 成。

在秋天之後，由於新款汽車投入市場還有網路銷售方式的採用，日本新車銷量也出現回溫，卻也難以填補先前銷量滑落的大洞。

關於今後的新車銷售，日本汽車業界團體表示「本週，將再度發出緊急事態宣言，若是白天及假日的外出廣泛減少，業績恐難避免遭受影響，未來發展難以預料。」