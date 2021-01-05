和勤精機去年12月營收2.55億元創新高 Q4同登峰

精密沖壓廠和勤精機 (4586-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收 2.55 億元，創單月新高，月增 7.8%，年增 11.23%；2020 年營收 23.08 億元，年增 10.17%。

和勤精機 2020 年第四季營收首度突破 7 億元，達 7.02 億元，創單季新高，季增 11.93%，年增 12.44%。和勤主管指出，在客戶訂單延續及新產品加入量產預期下，2021 年營運料將維持成長態勢。

和勤 2020 年 12 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.78 億元，佔比 69.52%；硬碟機構件約 8000 萬元，占比 31.44%。

受惠中國車市旺季效應持續，公司汽車零件客戶需求穩定成長之外，也增加進口替代的訂單，汽車零件營收淨額連續四個月創單月新高，也成公司營收持續成長的動力；硬碟零件訂單也持穩，出貨以毛利率高的高階雲端伺服器為主。

汽車產業的特性是訂單延續性長，和勤深耕汽車產業的效益在 2020 年顯著發揮，營收呈現逐季成長，第四季營收 7.02 億元，創單季歷史新高。和勤表示，公司客戶涵蓋中國大陸各大品牌車廠，隨著中國車市重回成長軌道，且因新冠肺炎疫情促使車廠零件採購逐步在地化，汽車產業的自然成長加上進口替代訂單，公司汽車零件出貨的成長動能在 2021 年將再加速。

其中，電動車相關零件的營收占比將持續提升，目前電動車零件的營收占比已達 10％以上，主要為美系電動車大廠的零件全球獨供貢獻，和勤深化與電動車大廠的合作，獨家供應零件品項增加之外，也配合新車款的零件開發，將同步受惠電動車大廠產量增加與新車款上市。和勤除了供應美系電動車高壓開關的平台件以外，2020 年也已完成車門鎖的驗證，2021 年開始供應電動車廠門鎖零件。此外，和勤集團積極開發其他品牌能源車客戶，部分零件也陸續供應，預期 2021 年電動車零件營收比重將進一步拉高。

和勤精機 2020 年第三季稅後純益為 3873 萬元，季減 11.71%，年增 25.82 倍，單季每股純益 0.48 元；2020 年前三季稅後純益 9557 萬元，年增率 107 倍，每股純益為 1.19 元。