和勤精機9月營收2.27億元創今年新高 年增25%

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今年營收逐季走高，今 (6) 日公告 9 月營收 2.27 億元，也創今年單月新高，月增 11.79%、年增 25.67%；2020 年前 9 月營收 16.06 億元，年增 9.6%；公司也預估，今年第四季將是全年最旺。

和勤精機第三季營收為 6.27 億元，季增 11.98%，年增 25.41%。和勤精機主管表示，汽車零件客戶按計畫增量採購，而硬碟零件主攻高階機種，營收按原先預期逐季成長。

和勤精機主管表示，自精沖跨入精加工，除將深化與美系電動車大廠合作外，也將研發生產電池殼體，供各電動車使用，未來公司電動車零件營收比重將進一步提高。

和勤精機 9 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.52 億元，創下歷史新高，占比 65.77%；硬碟機構件 (VCM Plate)7500 萬元，占營收比重 32.42%。

根據中國汽車工業協會統計，中國汽車市場自 4 月起，單月汽車產銷量都在 200 萬輛以上，且連 5 個月呈現產銷年增，和勤同時期的營收也是年增表現，下半年為中國車市傳統旺季，和勤汽車零件營收淨額也自 6 月起連續第 4 個月創下今年單月新高，9 月汽車零件更創營收新高紀錄，帶動營收走揚；而硬碟產業需求平穩，公司下半年部分新產品進入量產，產品組合以高階雲端伺服器為主，同時也持續拓展新客戶。

和勤精機近年逐步調整產品組合，成效在今年明顯展現，上半年平均毛利率 21.29%，較去年同期大增 8.95 個百分點；第二季單季毛利率 22.40%，不僅連三季提升，更創近三年新高，公司表示，隨著低毛利產品陸續結束出貨，公司產品組合結構持續優化，下半年毛利率還會再向上攀升。

和勤與美系電動車大廠合作，2020 年更優化、縮短製程，降低生產成本，因此雙方合作持續擴大，除原本全球獨供的零件，今年下半年又有新增零件開始量產，明年還將陸續增加供應新的零件品項。