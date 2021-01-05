新普去年12月營收連四個月攻頂 全年854.71億元同寫新猷

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收，達 97.56 億元，月增 1.36%，年增 29.53%，第四季營收 286.06 億元，季增 25.45%，年增 28.57%，累計 2020 年營收 854.71 億元，年增 15.92%；受惠全產品線需求暢旺，新普去年 12 月營收不僅連四個月創高，全年營收也首度攻克 800 億元大關，同步寫新猷。

新普近期受惠大客戶蘋果 (AAPL-US) 的新款 MacBook 熱銷，加上 iPhone 12 系列迎來難得一件的換機潮，拉抬新普電池模組出貨不斷創高，推升單月營收逼近百億元。

由於新普客戶涵蓋全球前六大筆電 OEM 廠，包括惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、蘋果與宏碁 (2353-TW) 等，去年以來受惠宅經濟帶動筆電需求，刺激新普筆電訂單直透上半年。

新普高功率電池訂單也同樣滿載，去年第三季起正式出貨資料中心備援電池 (BBU)，加上歐洲二輪電動車客戶重啟拉貨，也挹注今年淡季營運，且因高功率電池毛利率明顯優平均、既有產品價格持穩，以及新品價格享有甜蜜期，今年上半年獲利將再優去年同期。