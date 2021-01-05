開發金啟動二度公開收購中壽21.13%股權 每股23.6元

開發金 (2883-TW) 去 (2020) 年 11 月 27 日通過以公開收購方式轉投資中國人壽 (2823-TW) 普通股 10 億股、約占其已發行股份 21.13%，開發金表示，此案已獲金管會核准，開發金今 (5) 日召開董事會，通過公開收購條件為每股 23.6 元。

開發金表示，預定的每股收購對價條件為現金新臺幣 23.6 元，預定收購數量為 10 億股，約當中國人壽已發行股份之 21.13%；最低收購數量為 2.37 億股，約當中國人壽已發行股份的 5%。本次公開收購期間預定自 1 月 8 日起至 2 月 2 日止，惟得向金管會申報並公告延長公開收購期間。本次公開收購成就條件除應賣股數需達前述最低收購數量外，另須於公開收購期間屆滿日前取得公平交易委員會不禁止結合的核准。

開發金表示，有意參與公開收購的中國人壽股東，自 1 月 8 日起可向往來證券商或保管銀行申請參與應賣作業。若全部應賣的股份數量超過預定收購數量，開發金控將以公開收購說明書載明的計算方式依比例向應賣人購買；另為免應賣人所獲對價不足支付證券交易稅、臺灣集中保管結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票等相關費用，應賣股數不滿 3 股者不予受理。

開發金表示，在本次公開收購條件均成就的情況下，收購對價預定於屆滿日 (即 2 月 2 日) 後第 5 個營業日 (含) 內以匯款或支票支付。超過預定收購數量的應賣股份，將由統一綜合證券股於收購期間屆滿日後次一營業日，轉撥回各應賣人的原證券集中保管劃撥帳戶。