時碩違反水污染防治法 遭桃市府重罰258萬元

金屬精密加工製造商時碩 (4566-TW) 今 (5) 日公告，由於違反水污染防治法第 7 條第 1 項和第 20 條第 1 項規定，接獲桃園市政府執行違反水污染防治法案件裁處書，需繳納 2581200 元罰鍰。

時碩說明，由於並無保險理賠，罰緩 2581200 元將於繳款期限 1 月 30 日前繳納，並需參加環境講習 8 小時。

時碩從事工業製造、銷售精密機械加工零組件和次組裝，主要服務全球一階工業、航太和汽車應用領域客戶，包括 Autoliv、BorgWarner、Eaton、Gates、JSS、Litens 和 Meggitt 等。

由於全球車市表現回升，加上工業產品出貨持續增長，時碩自去年 9 月起單月營收轉為正成長，擺脫疫情衝擊。

法人分析，今年以來占時碩營收逾 40% 的工業應用業務表現較好，主要受惠於半導體的先進製程、5G 應用設備的出貨成長、自行車零件如驅動輪盤、避震器等出貨增加，預料今年此成長趨勢不變下，工業產品將作為主要成長動能，預估可望成長 15-20%。

而占營收比重約 50% 的汽車產品，儘管今年受到疫情衝擊，但隨著全球車市復甦跡象明朗，營運持續回溫可期，法人認為，不排除表現有機會回到優於 2019 年的水準。