〈2020車市統計〉全年掛牌數突破45萬台 睽違15年首見

去年台灣車市銷售數據今 (4) 日出爐，12 月單月新車掛牌數達 45505 台，月減 1.8%、年減 0.9%，使全年總掛牌衝上 457435 台，年增 4%，是睽違 15 年再次見到 45 萬台以上的車市規模，前 10 大汽車品牌多數成長，又以福特靠著二大車款熱銷，品牌年增 38.9% 奪下品牌年度成長王，僅裕日車 (2227-TW)Nissan 和 Honda 較去年同期衰退。

在車商年底促銷衝刺下，12 月單月掛牌數維持 4.5 萬台之上水準，帶動全年衝上 45 萬台規模，依排名來看，和泰車 (2207-TW)Toyota 第 19 年蟬聯冠軍，銷量 123516 台，年增 3.3%，其次為 Nissan 全年銷出 35177 台，年減 1.7%，Honda 30426 台，雖居第三位，卻是 10 大品牌商中衰退最多者，年減 7.9%。

而福特今年拿下成長王，全年熱銷 28884 台，年增幅達 38.9%，反映全新大改款 kuga 全年熱賣達 12091 台，再加上 Focus 銷售 13945 台，兩大車款占品牌銷售比重高達 90%。

豪華車品牌中，賓士續拿進口豪華車市銷售王，全年銷售 29654 台，在高級車市中市占 31.1%，年增 1.4%，不過，進口車市成長王為特斯拉，銷售年增 84.9% 至 5819 台，其中，Model 3 一款車就熱銷 4583 台，占品牌銷售比重 78%。