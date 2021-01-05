北富銀、南山人壽系統出包懲處差很大？金管會緊急澄清滅火

立委高嘉瑜今 (5) 日於臉書上披金管會對富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀系統出包僅處以糾正，並秀出一張表格，直指金管會對北富銀的懲處，與近期經常對金融業者開出大額罰單有明顯落差，質疑金管會是為了金金併不敢罰富邦；對此，金管會鄭重澄清表示，南山人壽是犯了專案控管、採購還有財務控管等缺失，影響層面也差很多，與北富銀狀況有很大不同。

高嘉瑜表示，台北富邦銀行網銀系統在去年國慶連假期間，停機 48 小時進行升級，但在啟動後卻問題不斷，陸續出現網銀無法登入、頁面一片空白狀況，一直到 10 月 13 日仍有人無法登入網銀、無法轉帳，影響鉅大。但當時金管會決議僅給予最輕的處分「糾正」，引起熱議，相較於金管會近期經常對金融業者開出大額罰單有明顯落差。

高嘉瑜進一步指出，對比南山人壽更換核心系統釀災被金管會開罰超過 3000 萬元，並停辦投資型保單業務；當時的南山人壽董事長杜英宗被停止董事及董事長職務兩年，期間不得領取任何形式報酬與福利。

高嘉瑜指控金管會裁罰雙標，甚至質疑金管會不敢開罰富邦，還幫富邦金出包緩頰的背後就是為了保證富邦金可以「如期火速」完成公開收購日盛金之嫌。

對此，銀行局局長莊琇媛表示，銀行要升級，金管會是站在鼓勵的立場，因為藉此可以滿足客戶的需求，在轉型的過程中「不是零容忍」，而是給予容錯的空間，富邦做核心系統轉換時，事前、事中和事後的基本措施有做到，只是有不完善的地方，像是核心系統轉換接了很多周邊系統，後來發生帳務上的處理還有系統運轉過慢，就是介接上的問題，且北富銀要做系統更新時，事前都有向金管會定期報告進度，金管會通過整體考量，所以處以糾正。

金管會進一步表示，此與南山境界系統是有差異的，主要是因為南山人壽是犯了專案控管、採購還有財務控管等缺失。此外影響層面也有很大差別，北富銀影響客戶數 2000~3000 戶，兩周後就沒聽到客戶抱怨的反應，顯示有依照改善措施確實執行，而南山人壽影響客戶 15.2 萬件，上線到處分花了一年時間都還未改善，處份至今又已經 15 個月。

針對南山人壽境界系統一案，南山人壽表示，該系統 2018 年上線初期較不穩定，南山人壽也面對問題虛心檢討並持續改進。這段時間不斷投入與持續優化系統功能，以確保所有保戶權益不受影響。目前，相關客戶服務的日常運作已穩定，系統的效能如理賠、核保等皆已恢復過去的服務水準，因應數位轉型的潮流，南山仍會持續進行各項客服作業精進優化，以提供保戶快速便利的服務。