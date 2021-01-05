英國再祭46億英鎊額外補貼 幫助企業度過封鎖難關

新冠變種病毒加重疫情，迫使英國政府祭出疫情爆發以來第三度全境封鎖。英國財政大臣 Rishi Sunak 週二 (5 日) 宣布推出規模 46 億英鎊 (約 62 億美元) 的額外補助措施，繼續為遭受疫情衝擊的英國企業提供經濟支持。

英國財政部聲明指出，為幫助企業度過艱難的冬季，將為國內零售、餐旅與休閒娛樂產業提供一次性額外補貼，企業最高可獲 9000 英鎊。英國現有措施以每月最高 3000 英鎊，為受制於限制措施而關閉的企業提供補助。

Sunak 還將提供 5.94 億英鎊的可自由分配資金，為同樣受疫情限制措施影響的其他產業提供支持，

他表示：「這將幫助企業度過未來幾個月，最重要的是，它將有助於保留就業，讓工人可以在經濟開放之際重返工作崗位。」

英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (5 日) 下令英格蘭實施疫情爆發以來的第三度全境封鎖，民眾只有在特殊情況下才可出家門，各級學校一律關閉並改採遠距教學，非必要商店也持續關閉，英國政府將於 2 月 15 日當週針對情況進行檢討，決定是否逐步放寬限制。

因應新一輪封鎖措施，商業團體要求政府提供更多經濟支持。截至目前，英國政府已花費約 2800 億英鎊以應對疫情，同時向企業和工人提供經濟支持。