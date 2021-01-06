兩大因素推動！世銀預測2021年全球經濟成長4%

週二 (5 日) 世界銀行發布 2021 年 1 月《全球經濟展望》報告中提到，新冠疫苗廣泛部署和投資是維持全球經濟復甦的兩大關鍵因素，預測今年全球經濟增長將達 4%。

然而，世銀不忘警告，除非政策制定者採取果斷的行動，遏制新冠疫情，並實施促進投資的改革，否則經濟復甦可能會受到抑制。

世界銀行集團 (World Bank Group) 現任總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 表示，儘管全球經濟似乎已進入溫和復甦的狀態，政策制定者仍面臨著強大的挑戰公共衛生、債務管理、預算政策、中央銀行和結構性改革的挑戰，試圖確保這仍然脆弱的全球復甦趨勢和強勁成長的基礎。

世銀提到，近期前景仍然非常不確定，世界各國並且仍可能實現不同的增長結果，全球確診率提高，疫苗推出推遲，可能會在 2021 年將全球經濟成長限制在 1.6%。

馬爾帕斯稱，克服疫情影響、應對投資逆風，需要大力改善營商環境，提高勞動力和產品市場的靈活性，加強透明度和治理。

由於已開發國家經濟萎縮幅度較小，以及中國復甦勢頭強勁，相反，大多數其他新興市場和開發中國家的經濟活動中斷遠比預期還嚴重。

世界各國近年 GDP 實際數據與來年預測。(圖片：世界銀行)

世銀預測，2020 年美國經濟萎縮 3.6% 後，2021 年美國 GDP 將成長 3.5%。而繼去年中國 GDP 增長 2% 之後，今年中國經濟預計將成長 7.9%。歐元區繼 2020 年 GDP 下降 7.4% 之後，今年預估將成長 3.6%。日本去年 GDP 萎縮 5.3%，預計今年經濟成長率達 2.5%。

世界銀行首席經濟學家萊因哈特 (Carmen Reinhart) 提到，於增長衝擊衝擊脆弱的家庭和企業資產負債表，許多這些國家的金融脆弱性也需要得到解決。

萊因哈特稱，國際社會需要迅速採取強有力的行動，以確保最近的債務積累不會以一連串的債務危機結束，發展中國家再也承受不起失落的十年。

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